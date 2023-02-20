الأثنين 29 رجب 1444 ﻫ - 20 فبراير 2023 |
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هبوط أسعار الذهب جراء ارتفاع الدولار

منذ 42 دقيقة
الذهب

الذهب

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تراجعت أسعار الذهب، الاثنين، متأثرة بارتفاع الدولار وبعد أن أثارت بيانات اقتصادية أمريكية في الآونة الأخيرة مخاوف من احتمال أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة بشكل أكبر.

وهبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 1،837.59 دولار للأونصة(الأوقية) بحلول الساعة 0048 بتوقيت جرينتش. وتراجعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.1 في المئة إلى 1847.60 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار 0.2 في المئة مما يجعل السبائك المسعرة بالدولار الأمريكي أقل جاذبية للمشترين حائزي العملات الأخرى.

وتتوقع أسواق المال الآن أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة القياسية فوق خمسة في المئة بحلول مايو أيار مع بلوغ الأسعار ذروتها عند 5.3 في المئة في يوليو تموز بعد أن أظهرت بيانات في الآونة الأخيرة قلة التوظيف في سوق العمل إلى جانب ارتفاع التضخم وأسعار المستهلكين.

ويعتبر الذهب وسيلة للتحوط ضد التضخم المتصاعد ولكن أسعار الفائدة المرتفعة تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبط سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.7 في المئة إلى 21.58 دولار للأونصة وانخفض البلاتين 0.3 في المئة إلى 914.17 دولار كما هبط البلاديوم 0.6 في المئة إلى 1488.61 دولار.

ومن المتوقع أن يكون النشاط في السوق محدودا نسبيا اليوم الاثنين بسبب عطلة في الولايات المتحدة.

    المصدر :
  • رويترز

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