هبوط الأسهم التركية بأكثر من 3%

هبطت الأسهم التركية بأكثر من ثلاثة بالمئة الاثنين بضغط من قطاع البنوك وسط موجة بيع في أسواق الأسهم العالمية بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية والإجراءات المضادة وفي ظل استمرار الضغط على الليرة والأصول التركية الأخرى بسبب تداعيات احتجاز رئيس بلدية إسطنبول.

وبحلول الساعة 07:20 بتوقيت غرينتش، هبط مؤشر إسطنبول الرئيسي 2.8 بالمئة بعد أن نزل عند الفتح بمقدار 3.36 بالمئة. وتراجع قطاع البنوك 3.4 بالمئة. وأغلق المؤشر الرئيسي على انخفاض نسبته 1.1 بالمئة يوم الجمعة.

وجرى تداول الليرة عند 38.0105 مقابل الدولار دون تغير يذكر عن إغلاق الجمعة.

وهوت مؤشرات الأسهم الرئيسية في آسيا الاثنين مع عدم ظهور أي مؤشرات على أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يتراجع عن خطط الرسوم الجمركية الشاملة ومع تقييم المستثمرين لاحتمالات أن تدفع مخاوف الركود المتنامية مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر قد يكون الشهر المقبل.