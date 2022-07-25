الأثنين 26 ذو الحجة 1443 ﻫ - 25 يوليو 2022 |
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هبوط الدولار والعملات المنافسة تسجل مكاسب

منذ ساعة واحدة
الدولار

الدولار

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هبط سعر الدولار وسجلت العملات الرئيسية المنافسة مكاسب الاثنين، مع عودة الإقبال على المخاطرة لأسواق العملات في حين يقيم المستثمرون الأثر المحتمل لرفع متوقع في أسعار الفائدة الأمريكية هذا الأسبوع.

وأشار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى رفع للفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماعاته يومي 26 و27 يوليو تموز، على الرغم من بيانات الأسبوع الماضي التي أظهرت أن التضخم بلغ 9.1 بالمئة على أساس سنوي في يونيو حزيران مما يزيد من احتمالات رفع أكبر للفائدة بمقدار مئة نقطة أساس في وقت لاحق هذا العام.

ونزل مؤشر الدولار 0.2 بالمئة إلى 106.49 في حين ارتفع اليورو 1.02195 دولار.

وارتفع الدولار أمام الين الياباني 0.2 بالمئة إلى 136.375 ين للدولار، وصعد الجنيه الإسترليني 0.2 بالمئة إلى 1.2035 دولار.

    المصدر :
  • رويترز

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