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هبوط المؤشر نيكي الياباني بسبب ضعف الأرباح في قطاع التكنولوجيا

منذ ساعة واحدة
مؤشر نيكي الياباني

مؤشر نيكي الياباني

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هبط المؤشر نيكي الياباني الأربعاء وسط عمليات بيع كثيفة لأسهم شركات التكنولوجيا الكبرى مثل نينتندو ومجموعة سوفت بنك بعد إعلان نتائج مالية مخيبة للآمال، مما بدد أي آمال في الاستفادة من مكاسب سجلتها وول ستريت الليلة الماضية.

وتراجع سهم مجموعة سوفت بنك للاستثمار 5.1 بالمئة بعد تسجيل خسارة فصلية، بينما هبط سهم نينتندو لألعاب الفيديو 7.5 بالمئة بعد خفض توقعات الأرباح.

وهوى سهم شركة شارب لصناعة الإلكترونيات 12.6 بالمئة ليصبح أكبر الخاسرين على مؤشر نيكي بفارق كبير بعد أن أخفق في تسجيل الأرباح المتوقعة.

وهبط المؤشر نيكي 0.3 بالمئة ليغلق عند 27606.46 نقطة، بعد أن بدأ اليوم بمكاسب طفيفة على خلفية المكاسب القوية لجميع مؤشرات الأسهم الأمريكية الثلاثة الكبرى.

وفي الوقت نفسه أنهى المؤشر توبكس الأوسع نطاقا الجلسة مستقرا عند 1983.97 نقطة، بعد أن ارتفع إلى 1991.49 نقطة في وقت مبكر للمرة الأولى منذ الأول من ديسمبر\كانون الأول قبل أن ينزلق إلى المنطقة الحمراء.

وتساوى عدد الرابحين تقريبا مع الخاسرين على المؤشر نيكي، إذ صعد 106 أسهم من إجمالي 225 سهما وهبط 114 سهما بينما أغلق خمسة دون تغيير.

    المصدر :
  • رويترز

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