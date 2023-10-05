هبوط بورصات الخليج وسط المخاوف من أسعار الفائدة

تراجعت أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج في التعاملات المبكرة، الخميس، وسط مخاوف من مسار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة، فيما يتجه المؤشر القطري صوب تسجيل ثاني خسارة أسبوعية.

وأدت التصريحات المتشددة من مجلس الاحتياطي وعلامات على متانة أكبر اقتصاد في العالم إلى زيادة التوقعات بأن أسعار الفائدة في الولايات المتحدة قد ترتفع أكثر.

وترتبط معظم عملات دول الخليج بالدولار وأي تغيير في السياسة النقدية للولايات المتحدة تتبعه عادة السعودية والإمارات وقطر.

وانخفض المؤشر السعودي 0.5 بالمئة متأثرا بتراجع سهم شركة النفط العملاقة (أرامكو) 0.7 بالمئة وهبوط سهم الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات 3.1 بالمئة.

وقالت السعودية وروسيا أمس الأربعاء إنهما ستواصلان تخفيضات النفط الطوعية حتى نهاية العام إذ يدعم شح المعروض وارتفاع الطلب أسعار النفط.

وتراجع مؤشر أبوظبي 0.5 بالمئة.

وهبط مؤشر دبي 0.4 بالمئة مع انخفاض سهم بنك الإمارات دبي الوطني 1.1 بالمئة.

وبشكل منفصل، بلغت مبيعات المنازل التي تبلغ قيمتها عشرة ملايين دولار أو أكثر في دبي نحو 1.6 مليار دولار في الربع الثالث، وفقا لتقرير عن القطاع نُشر أمس الأربعاء، ارتفاعا من 1.13 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

ومع ذلك، قفز سهم الاتحاد العقارية بأكثر من سبعة بالمئة بعدما أعلنت أنها ستحصل على 650 مليون درهم (176.99 مليون دولار) من رئيسها السابق بموجب اتفاق تسوية.

وانخفض المؤشر القطري 0.5 بالمئة ويتجه لتسجيل ثاني خسارة أسبوعية مع تراجع معظم الأسهم المدرجة عليه.