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هبوط طائرة إسرائيلية اضطرارياً في تركيا.. كيف تم التعامل معها؟

منذ 42 دقيقة
شركة طيران العال الإسرائيلية

شركة طيران العال الإسرائيلية

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هبطت طائرة إسرائيلية اضطرارياً في مطار أنطاليا التركي، اليوم الأحد، فيما رفضت السلطات التركية تزويدها بالوقود.

وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، فإن الطائرة التابعة لشركة “العال” الإسرائيلية وأثناء رحلتها من بولندا إلى إسرائيل، أصيب أحد الركاب بوعكة صحية تتطلب تدخلا طبيا عاجلا، مما دفعها إلى الهبوط اضطراريا في أنطاليا.

إلا أن سلطات مطار أنطاليا رفضت تزويد الطائرة بالوقود لكي يتسنى لها مواصلة رحلتها، بينما تدور حاليا مفاوضات لحل المشكلة.

وقيل للركاب إنه “من المتوقع أن يقضوا عدة ساعات على الأرض في تركيا، قبل الحصول على إذن بمغادرة الطائرة”، حسب القناة 12.

يذكر أن تركيا ألغت جميع الرحلات الجوية المباشرة مع إسرائيل، منذ اندلاع الحرب في غزة في 7 أكتوبر الماضي.

وكانت تركيا علقت في شهر مايو الماضي جميع معاملاتها التجارية مع إسرائيل بسبب حربها على غزة، مشيرة إلى “تفاقم المأساة الإنسانية” في القطاع.

وقالت وزارة التجارة التركية إن هذه الإجراءات ستبقى سارية المفعول إلى أن تسمح إسرائيل بوصول المساعدات إلى غزة، بشكل “كاف وغير متقطع”.

فيما بلغ حجم المبادلات التجارية بين البلدين 7 مليارات دولار، العام الماضي.

وكانت تركيا في 1949، أول دولة، ذات أغلبية مسلمة، تعترف بإسرائيل لكن العلاقات تفاقمت بين البلدين في العقود الأخيرة.

    المصدر :
  • العربية

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