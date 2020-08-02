هبوط مركبة “كرو دراغون” في خليج المكسيك وعلى متنها رائدا فضاء من ناسا

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هبطت مركبة “سبيس إكس” في خليج المكسيك وعلى متنها رائدا فضاء من ناسا.

ويذكر أن مركبة الفضاء المأهولة “كرو دراغون” التابعة لشركة “سبيس إكس” بدأت رحلة العودة إلى الأرض السبت بعد انفصالها عن محطة الفضاء الدولية. وقررت الهبوط في خليج المكسيك. واستمرت الرحلة شهرين لأول رائدي فضاء أمريكيين تنقلهما شركة خاصة إلى المحطة الدولية التي تبعد 400 كلم عن الأرض.

بدأت مركبة الفضاء المأهولة “كرو دراغون” التابعة لشركة “سبيس إكس” الخاصة، السبت، رحلة العودة إلى الأرض وهي تقل رائدي الفضاء دوغ هيرلي وبوب بنكين بعد انفصالها عن محطة الفضاء الدولية. ومن المقرر أن تهبط عند الساعة 14:41 (18:41 ت غ) الأحد في خليج المكسيك.

وتمت عملية الانفصال في الوقت المحدد حوالى الساعة 23:34 بتوقيت غرينتش، حسب الوكالة، بعد شهرين من وصول رائدي الفضاء على متن أول كبسولة أمريكية يتم إطلاقها إلى المحطة منذ عشر سنوات.

وقالت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) في تغريدة على حسابها في تويتر “إنهما ينطلقان”، معلنة بذلك أن دوغ هيرلي وبوب بنكين انطلقا في رحلة العودة إلى الأرض.

وأظهرت لقطات صورتها وكالة الناسا الكبسولة وهي تبتعد بطريقة سلسة عن محطة الفضاء الدولية لتنهي رحلة استمرت شهرين لأول رائدي فضاء أمريكيين تنقلهما وبعقد مع الناسا، شركة خاصة إلى محطة الفضاء الدولية التي تبعد 400 كلم عن الأرض.

وقبل ساعات، ودع رائدا الفضاء زملاءهما الثلاثة الذين ظلوا في المحطة. وقال بوب بنكين قبل ساعات من الموعد المحدد لانطلاق الكبسولة “أصعب شيء هو أن نصبح في المدار لكن الأهم هو إعادتنا إلى منزلنا”.

وقد أبقي على موقع الهبوط في غرب فلوريدا على الرغم من أن العاصفة الاستوائية أيساياس التي قد تتحول إلى إعصار، تهدد السواحل الشرقية لجنوب شرق الولايات المتحدة.

وتم الإبقاء على موقع قبالة سواحل مدينة بنساكولا بشمال فلوريدا للهبوط مع بديل قبالة مدينة بنما إذا كان البحر هائجا أو الرياح عنيفة جدا.