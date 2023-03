هتافات تصدح في ايران: "الموت للدولة التي تقتل الفتيات"

تلجأ السلطات الايرانية الى القضاء على كل اشكال التعبير، فبعد سلسلة الاعتقالات والتعذيب وصولاُ الى الاعدام تتجه اليوم الى استخدام طرق جديدة وقريبة للنظام السوري الشقيق، هذا وتسجل إيران بشكل شبه يومي منذ نوفمبر الماضي هجمات مريبة تستهدف الطالبات في المدارس والجامعات.

ففي أحد تلك الهجمات، تعرض سكن الفتيات في جامعة “17 شريفار” في كرج مساء أمس الخميس 2\3\2023 لهجوم بالغاز الكيمياوي السام، بحسب ما أفاد عدد من الناشطين الإيرانيين. وقد تم نقل العديد من الطالبات إلى المستشفى.

فيما علت الهتافات ليلاً عبر أسطح المباني والنوافذ في منطقة أمير آباد بالعاصمة طهران، منددة بتلك الهجمات التي لم تعرف بعد أسبابها أو مرتكبوها، علماً أن عدة اتهامات وجهت إلى السلطات في هذا المجال.

وصدحت بعض الأصوات أمس بعبارات: “الموت للدولة التي تقتل الفتيات”، و”الموت للجمهورية الإسلامية”، و”الموت للديكتاتور”، في إشارة إلى المرشد علي خامنئي.

وكانت أكثر من 100 طالبة تعرضت الأربعاء للتسمم بالغاز في المدارس بعد سلسلة من الحالات المماثلة المسجلة منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

Ce soir les slogans nocturnes des citoyens à travers les toits et les fenêtres s’intensifient, ici au quartier d’Amir Abad à Téhéran on entend : « mort à l’État tueur de filles » , « mort à la république islamique » et « mort au dictateur ». pic.twitter.com/qviJNSU7r1

— lettres de Teheran (@LettresTeheran) March 2, 2023