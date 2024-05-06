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هجمات أوكرانية بالطائرات المسيرة توقع ضحايا في بيلغورود الروسية

منذ 3 دقائق
طائرة أوكرانية مسيرة

طائرة أوكرانية مسيرة

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قال حاكم منطقة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف جلادكوف، اليوم الاثنين إن ضربات أوكرانية بطائرات مسيرة استهدفت حافلتين تقلان أشخاصا إلى العمل مما أسفر عن مقتل ستة وإصابة 35 آخرين.

وأوضح الحاكم أن الهجوم وقع بالقرب من قرية بريزوفكا. ونشر صورة لحافلة وقد تحطمت نوافذها.

وقال إن هناك رجلا في حالة خطيرة بينما أصيب طفلان بجروح سطحية.

وتعرضت منطقة بيلغورود المتاخمة لأوكرانيا لهجمات متكررة بالمدفعية والطائرات المسيرة من جانب أوكرانيا ووكلاء لها خلال العام الماضي. وشنت روسيا غزوها لأوكرانيا في عام 2022.

وتنفي كييف استهداف المدنيين وتقول إن من حقها مهاجمة روسيا التي تقول من جانبها إن الغرب يتجاهل الهجمات الأوكرانية على المدنيين.

وشنت القوات الروسية في 22 مارس/ آذار 2024 أكبر ضربة على البنية التحتية لشبكة الكهرباء خلال غزوها لأوكرانيا المستمر منذ أكثر من عامين، مما تسبب في أضرار جسيمة وانقطاع للتيار الكهربائي على نطاق واسع.

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