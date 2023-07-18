الثلاثاء 30 ذو الحجة 1444 ﻫ - 18 يوليو 2023 |
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هجمات أوكرانية بطائرات مسيرة على القرم

منذ 52 دقيقة
هجمة سابقة على شبه جزيرة القرم

هجمة سابقة على شبه جزيرة القرم

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نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع الروسية القول إن الدفاعات الجوية وأنظمة الإجراءات المضادة الإلكترونية الروسية أسقطت 28 طائرة مسيرة أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء.

وقالت الوزارة إن هجمات الطائرات المسيرة لم تسفر عن إصابات أو أضرار.

يأتي ذلك في أعقاب هجوم شنته مركبات بحرية مسيرة أوكرانية على جسر القرم أمس الاثنين ألحق أضرارا بالجسر وعطل حركة مرور السيارات.

“مسيرات بحرية”

يشار إلى أن جسر القرم الذي يعد خط إمداد رئيسياً للقوات الروسية في أوكرانيا، كان تعرض لهجوم ليل الأحد باستخدام “مسيرات بحرية”.

وأفاد مصدر في أجهزة الأمن الأوكرانية (إس بي يو) أن الاستخبارات وسلاح البحرية يقفان وراء استهداف الجسر الذي يعبر مضيق كيرتش.

كما أوضح لوكالة فرانس برس أن الهجوم على جسر القرم “هو عملية خاصة لجهاز إس بي يو والبحرية” تم تنفيذها “بواسطة مسيرات بحرية”.

“عمل إرهابي”

فيما أكدت لجنة التحقيق الروسية في بيان أن “مدنيين هما رجل وامرأة قتلا في سيارة سياحية على الجسر” جراء الهجوم، لافتة أيضاً إلى أن ابنتهما أصيبت بجروح.

كذلك أضافت الهيئة المكلفة بالقضايا الإجرامية الرئيسية أن “التحقيق حدد ضلوع عناصر من أجهزة الاستخبارات وتشكيلات مسلحة في الإعداد لهذه الجريمة وتنفيذها”، معلنة فتح تحقيق بارتكاب “عمل إرهابي”.

    المصدر :
  • رويترز

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