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هجمات إلكترونية تضرب موقع وزارة الدفاع التايوانية

منذ 59 دقيقة
آخر تحديث: 4 - أغسطس - 2022 6:56 صباحًا
جيش تايوان

جيش تايوان

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قالت وزارة الدفاع التايوانية الخميس إن موقعها الإلكتروني تعرض لهجمات وتوقف عن العمل مؤقتا، مضيفة أنها تعمل عن كثب مع السلطات الأخرى لتعزيز الأمن السيبراني مع تصاعد التوتر مع الصين.

وتعرضت عدة مواقع إلكترونية حكومية في تايوان، بما في ذلك موقع المكتب الرئاسي، لهجمات إلكترونية من الخارج في وقت سابق من الأسبوع، وقالت السلطات إن بعضها أطلقته الصين وروسيا.

وأثارت الزيارة توترات متزايدة بين الصين والولايات المتحدة، فيما تدعي الصين أن تايوان جزء من أراضيها ويجب ضمها بالقوة إذا لزم الأمر، وتعتبر زيارات المسؤولين الحكوميين الأجانب اعترافًا بسيادة الجزيرة.

يشار إلى أن وزارة الدفاع التايوانية، كانت قد أكدت الأربعاء، أنها سترد على أي عمل ينتهك سيادة أراضي تايوان، مشيرة إلى أن استفزازات الصين تشكل تحديا للنظام العالمي.

وقال المتحدث باسم الوزارة في مؤتمر صحافي إن “بعض قطاعات المناورات الصينية تتداخل (…) مع المياه الإقليمية لتايوان”.

وأضاف أن “ذلك عمل غير عقلاني يهدف الى تحدي النظام الدولي”.

يأتي ذلك فيما قالت الخارجية التايوانية: “إن الصين طلبت من الطائرات والسفن عدم الاقتراب من مناطق مناوراتها”، مضيفة: “نقف مع واشنطن ودول العالم للدفاع عن القوانين الدولية”. كما شددت الخارجية على أن “تايوان دولة مستقلة ولا تتبع للصين”.

وتزامنا، أعلنت الرئيسة التايوانية تساي إنغ ون أن بلادها “لن تتراجع” بينما تستعد الصين لإجراء مناورات عسكرية بالذخيرة الحية حول الجزيرة ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي.

    المصدر :
  • رويترز
  • وكالات

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