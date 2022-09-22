هجمات إيران السيبرانية ضد إسرائيل ترتفع 70 %

كشف تقرير عبري أن الجيش الإسرائيلي رصد زيادة كبيرة بنسبة 70% في عدد المحاولات الإيرانية لشن هجمات سيبرانية ضد أهداف إسرائيلية، وأن معظم تلك الهجمات كان خلال العام الماضي.

وقال التقرير، الذي أعدته صحيفة ”يديعوت احرونوت“، اليوم الأربعاء، إن ”الجهات المختصة في إسرائيل تمكنت من إحباط العديد من تلك الهجمات؛ إلا أن بعضها تسبب بأضرار كبيرة“، موضحا أن ”الجيش الإيراني يدير 20 وحدة إلكترونية، 10 منها تستخدم لتنفيذ هجمات ضد أهداف إسرائيلية، وأن معظم الهجمات تتم بشكل أساسي في عطلة نهاية الأسبوع“.

وأضاف أنه ”على الرغم من التهديدات بالاستخدام الموسع للأسلحة السيبرانية في الحرب؛ إلا أن كبار المسؤولين العسكريين لا يزالون يقدرون أنه في السنوات المقبلة ستكون الصواريخ هي التهديد الرئيس للإسرائيليين، وفي نفس الوقت يحذر كبار المسؤولين الإسرائيليين من أن الإنترنت سيكون قادراً على تعطيل الجيش والدولة وإلحاق الضرر بكافة جوانب الحياة“.

وأشار إلى أن ”جناح تكنولوجيا المعلومات في الجيش الإسرائيلي قدم هذا الأسبوع نظاماً جديداً تم تطويره لمزامنة أهداف القتال التي ستتم مهاجمتها في الحرب؛ خاصة في الساحة الشمالية، ويتيح النظام المسمى Maestro زيادة تأثير الهجوم من الجو والبر والبحر، ومرونة وسرعة تفعيل القوات من قبل المقر الرئيسي، كما يوفر بيانات قتالية موحدة ونقاط ضعف لجميع الأسلحة وهيئة الأركان العامة“.

وأفاد بأنه ”تم استيعاب النظام من الناحية التشغيلية وبشكل كامل في عملية Dawn بعد أن تم تطويره لمدة عام في وحدة البوصلة التابعة لقسم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إضافة إلى ذلك، صممت إدارة التحول الرقمي برنامجا ضخما لاستبدال جميع الإرسالات في الجيش الإسرائيلي لصالح الاتصالات العسكرية الحديثة والمتقدمة“.

وحسب التقرير، فإن ”المشروع الذي يكلف مليارات الشواكل سيتم الانتهاء منه في نحو عقد من الزمان، وأنه سيكون جنباً إلى جنب مع مشروع آخر يتعلق بالاحتفاظ بجميع المعلومات الأمنية للجيش الإسرائيلي بطريقة آمنة، مما سيمكن من المعالجة السريعة ودمج المعلومات الاستخباراتية“.