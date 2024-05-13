هجمات بالقذائف على مواقع عسكرية للاحتلال الإسرائيلي عند معبر رفح

تعرضت تجمعات ومواقع لجيش الاحتلال الإسرائيلي عند معبر رفح جنوب غزة لهجمات بقذائف الهاون، نفذتها “سرايا القدس” و”كتائب القسام”، الجناحان العسكريان لحركتي “الجهاد الإسلامي” و”حماس” على التوالي.

ونشر الإعلام الحربي في “سرايا القدس” مشاهد قال إنها لرشقات صاروخية دكت بها السرايا مواقع وتحشدات عسكرية إسرائيلية في محور التقدم شرق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

من جهتها أصدرت كتائب “القسام” الجناح العسكري لحركة “حماس” بيانات عدة حول عملياتها التي نفذتها اليوم الاثنين، قالت فيها: “مجاهدو القسام يخوضون اشتباكات ضارية مع جنود العدو شرق “شارع جورج” في محور التوغل شرقي مدينة رفح”.

وأضافت: “كتائب القسام تستهدف ناقلة جند صهيونية بقذيفة “الياسين 105” في شارع “جورج” شرق رفح”.

وأردفت: “مجاهدو القسام يخوضون اشتباكات ضارية مع قوات العدو في محور التقدم شرق مخيم جباليا شمالي القطاع”.

وأشارت إلى أن “مجاهدو القسام تمكنوا بالاشتراك مع مجاهدي سرايا القدس من دك تحشدات العدو داخل معبر رفح بقذائف الهاون من العيار الثقيل”.

وقالت: “كتائب القسام تستهدف دبابة “مركفاه” بقذيفة “الياسين 105″ في شارع جورج شرق رفح”.

وأوضحت: “كتائب القسام تستهدف ناقلة جند صهيونية بقذيفة “الياسين 105” وجرافة عسكرية من نوع “D9” بعبوة “شواظ” في حي السلام شرق رفح”.

وتابعت: “كتائب القسام دكت قوات العدو المتوغلة داخل معبر رفح البري جنوب قطاع غزة بقذائف الهاون”.

وأكدت كتائب “القسام” استهدافها “دبابة صهيونية بقذيفة “الياسين 105″ خلف مدارس معسكر جباليا شمال غزة”.

وتواصل القوات الإسرائيلية قصف مناطق عدة في رفح جنوبي قطاع غزة، بينما تخوض “كتائب المقاومة الفلسطينية” اشتباكات ضارية مع الجنود والآليات المتوغلة شرق مدينة رفح المكتظة بالنازحين.