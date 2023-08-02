هجمات روسيا أتلفت 40 ألف طن من الحبوب في موانئ نهر الدانوب

قال ألكسندر كوبراكوف نائب رئيس الوزراء الأوكراني إن هجمات روسية بطائرات مسيرة في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، أتلفت ما يصل إلى 40 ألف طن من الحبوب كانت متجهة لدول أفريقية والصين وإسرائيل.

وأضاف في منشور على منصة إكس للتواصل الاجتماعي، تويتر سابقا، “هاجم الروس مخازن للحبوب. تم إتلاف نحو 40 ألف طن من الحبوب كانت تنتظرها دول في أفريقيا والصين وإسرائيل”.

عودة مشروطة لروسيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنظيره التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، إن موسكو مستعدة للعودة إلى اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود بمجرد وفاء الغرب بالتزاماته فيما يتعلق بصادرات الحبوب الروسية.

وسمح الاتفاق الذي أبرم بوساطة تركيا والأمم المتحدة في يوليو تموز 2022 بالتصدير الآمن للحبوب من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود. وانسحبت موسكو من الاتفاق الشهر الماضي متهمة الغرب بعرقلة صادرات الحبوب والأسمدة الروسية.

وقال الكرملين في بيان حول اتصال بوتين بأردوغان “تمت الإشارة إلى أنه في حالة عدم إحراز أي تقدم في تنفيذ الجزء الخاص بمطالب روسيا في ’اتفاق الحبوب’، يفقد تمديده الإضافي أي معنى”.