هجمات روسية تستهدف مرافق للبنية التحتية بأوكرانيا

موقع مبنى سكني أصيب بقصف صاروخي روسي، وسط الهجوم الروسي على أوكرانيا، في بولتافا، أوكرانيا 1 فبراير/شباط 2025. رويترز

قال مسؤولون الخميس إن قوات روسية هاجمت البنية التحتية للسكك الحديدية وأصابت خمسة أشخاص في منطقة بولتافا بوسط أوكرانيا.

وذكر فولوديمير كوهوت حاكم منطقة بولتافا على تطبيق تيليغرام أن هجوما استهدف منطقة ميرجورود أدى إلى إصابة شخص واحد وتسبب في نشوب حرائق.

وقالت شركة السكك الحديدية الأوكرانية المملوكة للدولة (أوكرزاليزنيتسيا) إن الهجوم أدى إلى انقطاع مؤقت للكهرباء عن عدة محطات وتسبب في تأخير قطارات الركاب لمدة تصل إلى ثلاث ساعات.

وفي الأشهر القليلة الماضية، قصفت القوات الروسية البنية التحتية للسكك الحديدية الأوكرانية، بما في ذلك محطات في منطقتي خاركيف ودونيتسك، فضلا عن تعطيل العمل في منطقة كيروفوجراد.

وذكرت هيئة الطوارئ أن هجوما بطائرات مسيرة في وقت متأخر من المساء على منطقة بولتافا أدى أيضا إلى إلحاق أضرار بمحطة وقود، مما تسبب في نشوب حريق وإصابة أربعة أشخاص آخرين.

وذكرت القوات الجوية الأوكرانية أنها أسقطت 48 من أصل 75 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا، كما أعلنت عن 26 هجوما بطائرات مسيرة على ستة مواقع.