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هجمات روسية تودي بحياة مدني وتصيب 14 في خاركيف الأوكرانية

منذ ساعتين
هجوم روسي على خاركيف في أوكرانيا - رويترز

هجوم روسي على خاركيف في أوكرانيا - رويترز

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قالت السلطات في منطقة خاركيف بشمال شرق أوكرانيا إن سلسلة من الهجمات الروسية على المنطقة اليوم الأربعاء أسفرت عن مقتل شخص وإصابة 14 آخرين على الأقل.

وقال ممثلو الادعاء في خاركيف على تيليجرام إن روسيا أسقطت قنابل موجهة من طراز يو.إم.بي.بي دي-30 على عاصمة المنطقة في فترة ما بعد الظهر.

وأضافوا أن ثمانية أشخاص على الأقل أصيبوا، بينهم طفل يبلغ من العمر ثماني سنوات. وألحق الهجوم أضرارا بمنازل ومبان سكنية وإدارة بريد ومكان يقدم خدمة إصلاح السيارات.

وذكروا أن هجوما وقع في الصباح الباكر أدى إلى مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين في قرية بوروفا. وقالوا إن 10 منازل ومتاجر ومبنى إداري تضررت.

وفي قرية روسكا لوزوفا، أصيب شخصان وتضررت 10 منازل في هجوم في الساعات الأولى من الصباح باستخدام صاروخين من طراز إس-400، حسبما قال ممثلو الادعاء نقلا عن معلومات أولية.

وذكرت الشرطة المحلية في وقت لاحق من اليوم أن قنبلتين موجهتين أصابتا شخصين في القرية، وتسببتا في اشتعال النيران في خمسة مبان وتدمير تسعة منازل.

وقال أوليه سينيهوبوف حاكم خاركيف في يونيو حزيران إن الهجمات بالقرب من قرية بوروفا تكثفت مع سعي القوات الروسية لاستكشاف نقاط الضعف في الدفاعات الأوكرانية.

ووسعت روسيا هجومها البري إلى شمال منطقة خاركيف في مايو أيار، لتفتح جبهة جديدة في الحرب المستمرة منذ 28 شهرا.

    المصدر :
  • رويترز

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