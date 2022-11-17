هجمات روسية جديدة على مدن عدة في أوكرانيا

مع دخول الحرب الروسية في أوكرانيا شهرها التاسع على التوالي، شنت القوات الروسية، الخميس، ضربات جديدة على مدن عدة في جميع أنحاء أوكرانيا.

وتعد هذه الضربات ثاني موجة هجمات صاروخية تشنها موسكو على أوكرانيا في آخر 72 ساعة.

وقال مسؤولون محليون في العاصمة الأوكرانية، إن “صاروخَي كروز أُسقطا فوق كييف، ويجري توضيح المعلومات بشأن أي ضحايا أو أضرار”،

كما أفادت السلطات في مدينتي دنيبرو (وسط) وأوديسا المطلة على البحر الأسود، بتعرّضهما لضربات صاروخية روسية، أيضا.

والثلاثاء الماضي، شنت القوات الروسية هجوما صاروخيا واسعا استهدف كييف وعدة مدن في مناطق متفرقة من أوكرانيا.

ووفق تقارير غربية، فإن محاولة أوكرانيا التصدي للضربات الروسية، الثلاثاء، أدت إلى سقوط صاروخ في قرية بولندية قرب الحدود مع أوكرانيا.

وأدت هذه الواقعة إلى وقوف العالم على أنامله خوفا من توسع الحرب، إذ كانت التقارير تتحدث في البداية عن صاروخ روسي أصاب القرية الواقعة ببولندا، عضو حلف شمال الأطلسي “ناتو”.