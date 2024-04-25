هجمات روسية على دونيتسك الأوكرانية تودي بحياة 3 أشخاص

أعلن مسؤولون أوكرانيون أن قصفا روسيا أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل في منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا اليوم الخميس كما استهدف هجوم صاروخي محطة للسكك الحديدية بمنطقة خاركيف في الشمال مما أدى إلى إصابة عشرة أشخاص.

وقال فاديم فيلاشكين حاكم منطقة دونيتسك عبر تطبيق تيليجرام إن القصف أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة أربعة في قرية أوداشني غربي مدينة دونيتسك التي يسيطر عليها الروس.

وذكرت هيئة السكك الحديدية الأوكرانية إن هجوما روسيا قتل ثلاثة من عمالها في منطقة دونيتسك، لكنها لم تذكر تفاصيل عن مكان وقوع الحادث. ولم يتضح ما إذا كان هؤلاء القتلى هم نفس الأشخاص الذين ذكرهم حاكم المنطقة.

وفي منطقة خاركيف، وهي هدف متكرر للهجمات الروسية، قال أوليه سينيهوبوف حاكم المنطقة إن الهجوم استهدف مدينة بالاكليا التي سيطرت عليها روسيا في بداية غزوها الشامل واستعادتها أوكرانيا بعد أشهر في خريف 2022.

وأضاف سينيهوبوف على تطبيق تيليجرام “المصابون كانوا في عربات قطار ركاب”.

وتابع أن القطار كان يقف على بعد 15 مترا من مركز القصف.

ولطالما كانت خاركيف، التي تبعد نحو 30 كيلومترا عن الحدود الروسية، والمناطق المحيطة بها هدفا للهجمات الروسية. وزادت الهجمات كثافة في الأسابيع القليلة الماضية واستهدفت بنية تحتية مدنية وبنية تحتية للطاقة.

يذكر أن، روسيا بدأت عملياتها العسكرية داخل الأراضي الأوكرانية يوم 24 فبراير2022، بعدما تلقت روسيا الكثير من التهديدات وأهمها انضمام كييف إلى حلف شمال الأطلسي «حلف الناتو» ومع مرور أشهر على تلك الحرب، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن ضم أول 4 أقاليم أوكرانية إلى روسيا وهي «جمهورية دونيتسك الشعبية، وجمهورية لوهانسك الشعبية، وخيرسون، وزابوريجيا»، وتم ذلك بحضور نواب البرلمان وممثلي الأقاليم.

وبالفعل صدق مجلس النواب الروسي «الدوما» على انضمام تلك الأقاليم، ومع بداية الهجمات الروسية قامت الدول الغربية بفرض عقوبات على موسكو، بهدف وقف هذا الحرب، لكن روسيا استمرت ولم تبال بأحد، بل هي من قامت بفرض عقوبات على الدول التي لم تؤيد موقفها في الحرب على أوكرانيا.

وشنت القوات الروسية في 22 مارس/ آذار 2024 أكبر ضربة على البنية التحتية لشبكة الكهرباء خلال غزوها لأوكرانيا المستمر منذ أكثر من عامين، مما تسبب في أضرار جسيمة وانقطاع للتيار الكهربائي على نطاق واسع.

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