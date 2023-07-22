هجمات روسية عنيفة على ميناء أوديسا.. والدفاعات الأوكرانية تتصدى

قال أوليه كيبر، حاكم منطقة أوديسا، على قناة تيليغرام إن أنظمة دفاع جوي نشرت، في وقت مبكر (الأحد 23-7-2023)، لصد هجوم روسي آخر على ميناء أوديسا بجنوب أوكرانيا محذرا الناس من تصوير القتال الجوي.

وشهد جنوب أوكرانيا “ليلة جحيم” جديدة بعد ضربات روسية استهدفت أوديسا، الميناء الكبير على البحر الأسود، لليلة الثالثة على التوالي منذ انتهاء العمل باتفاق مهم لإمداد العالم بالمواد الغذائية.

وقتل ثلاثة مدنيين على الأقل وأصيب أكثر من 20 آخرين في هذا القصف على أوديسا وميكولاييف، كما أعلنت السلطات المحلية التي بثت صورا تظهر مباني مشتعلة وواجهات مدمرة.

وندد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، “بشدة” بالهجمات الروسية، وفق ما أفاد المتحدث باسمه، ستيفان دوجاريك.

وأعلن الجيش الروسي مجددا، الخميس، أنه لم يقصف إلا مواقع عسكرية، مشيرا إلى أنه دمر في أوديسا مواقع لإنتاج وتخزين زوارق مسيرة، ودمر بنى تحتية للوقود ومستودعات للذخيرة في ميكولاييف.

وعلى خط الجبهة، تتركز المعارك في شرقي أوكرانيا حيث يتواجه الجيشان، من دون تحقيق تقدم كبير.

وأكد مستشار الرئاسة الأوكرانية، ميخايلو بودولياك، في حوار مع وكالة فرانس برس، الأربعاء، أن كييف تحتاج من “200 إلى 300 مركبة مدرعة إضافية، وخصوصا دبابات”، و”ما بين 60 إلى 80 طائرة من طراز اف-16” ومن “خمس إلى عشر منظومات إضافية للدفاع الجوي” من طراز “باتريوت” الأميركي أو ما يعادلها من طراز سامب/تي SAMP/T الفرنسي.