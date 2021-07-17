الثلاثاء 11 محرم 1444 ﻫ - 9 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

هجمات سيبرانية تستهدف موقع وزارة خارجية كوبا

17 - يوليو - 2021
هجمات الكترونية- تعبيرية

هجمات الكترونية- تعبيرية

A A A
طباعة المقال

قالت وزارة الخارجية الكوبية، إن موقعها على الإنترنت تعرض لهجمات سيبرانية من الولايات المتحدة وأوروبا وتركيا منذ الـ11 من يوليو، مع انطلاق مظاهرات الاحتجاج في البلاد.

وقالت الخارجية الكوبية على “تويتر” يوم الجمعة: “ندين هجمات DDoS السيبرانية التي تعرض لها موقعنا منذ 11 يوليو. وهذا الهجوم يتمثل في إرسال عدد كبير من البيانات الزائفة، مما يعطل الخوادم”.

وأضافت الخارجية أن عناوين الـIP التي نفذ منها الهجوم موجودة في الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وتركيا، معترفة بأن ذلك قد يكون “تمويها” للمواقع الحقيقية التي انطلق منها الهجوم.

وأشارت إلى أن موقع الخارجية الكوبية تعرض لهجوم من 34 عنوانا، أرسل كل واحد منها أكثر من 10 آلاف طلب في آن واحد.

وقالت الخارجية إن ذلك بعتبر “جزءا من الحرب السيبرانية والمعلوماتية التي تم شنها ضد كوبا”.

ويأتي ذلك على خلفية الاحتجاجات المناهضة للحكومة في كوبا، والتي تعتبر الأكبر من نوعها في السنوات الأخيرة.

    المزيد من أخبار العالم

    يورو
    يورو أويل ستوك: مخزونات الخام والمنتجات النفطية الأوروبية تهبط 6%
    ناشطان من تظاهرات ضد الاستيطان الاسرائيلي في الضفة الغربية (رويترز)
    استشهاد 3 فلسطنيين في اشتباكات الضفّة الغربية
    أردوغان أمام سفينة عبد الحميد هان المتوجهة الى المتوسط (رويترز)
    سفينة تركية جديدة تتّجة الى المتوسّط للتنقيب عن النفط والغاز

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    دولار السوق السوداء يواصل ارتفاعه
    وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي
    موكب مولوي يتعرض لحادث سير... إليكم التفاصيل
    مخيمات اللاجئين الفلسطينين في لبنان
    اغتيال مسؤول فلسطيني في لبنان