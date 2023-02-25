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هجمات قريبة.. روسيا تضاعف عدد سفنها في البحر الأسود

منذ 6 ثواني
سفينة روسية في البحر الأسود

سفينة روسية في البحر الأسود

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قال الجيش الأوكراني إن روسيا ضاعفت عدد السفن العاملة في البحر الأسود (الجمعة 25-2-2023)، وتوقع أن يكون هذا استعدادا لمزيد من الضربات الصاروخية.

وتطلق البحرية الروسية على نحو متكرر صواريخ من أسطولها في البحر الأسود في إطار مسعى موسكو لاستهداف البنية التحتية الحيوية الأوكرانية ومنشآت توليد الطاقة.

وقالت القيادة العسكرية في المنطقة الجنوبية في تحديث على فيسبوك “تضاعف أسطول السفن الحربية في البحر الأسود مقارنة بصباح اليوم.. الآن يوجد ثماني سفن”.

وأضافت أن ذلك “قد يشير إلى أن هجوما صاروخيا وضربات بطائرات مسيرة قيد الإعداد”.

وأوضحت أن إحدى السفن فرقاطة مسلحة بثمانية صواريخ من طراز كاليبر.

كانت أوكرانيا قالت يوم السبت الماضي إن روسيا أطلقت أربعة صواريخ من طراز كاليبر من البحر الأسود، تم إسقاط اثنين منها.

ويتمركز أسطول روسيا في البحر الأسود في شبه جزيرة القرم، التي ضمتها موسكو في عام 2014.

    المصدر :
  • رويترز

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