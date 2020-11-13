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هجومان منفصلان شرقي ديالى.. يوديان بحياة مدرس وعنصر أمن عراقي

منذ 49 دقيقة
آخر تحديث: 13 - نوفمبر - 2020 11:00 مساءً
الشرطة العراقية

الشرطة العراقية

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قُتل عنصر أمني عراقي وأصيب آخرون في انفجار استهدف دورية للشرطة شرقي محافظة ديالى المحاذية للحدود الإيرانية، وفق ما أعلنت خلية الإعلام الأمنية في العراق.

وقالت الخلية في بيان إن “منتسبا أمنيا قتل وأصيب اثنان آخران في انفجار عبوة ناسفة على دورية تابعة لفوج طوارئ ديالى الثامن خلال إحدى مهماته الأمنية في ناحية أبي صيدا”.

وأضاف البيان أن المنطقة ذاتها شهدت “اغتيال مدرس”، من دون ذكر تفاصيل إضافية.

وشهدت ديالى خلال الشهر الجاري سلسلة هجمات راح ضحيتها مدنيون، بينها هجوم مزدوج بدراجة نارية مفخخة وعبوة ناسفة وقع في الخامس من نوفمبر وأسفر عن مقتل ثلاث سيدات في الأقل وإصابة ثلاثة من رجال الشرطة في منطقة العبارة.

وفي 28 أكتوبر الماضي استهدف هجوم يعتقد أن تنظيم داعش يقف ورائه، شيخ قبيلة بارزة وعدد من أبنائه في منطقة في المقدادية بمحافظة ديالى.

وكثف عناصر موالون لتنظيم داعش، الذي هزم في العراق أواخر العام 2017، هجماتهم في المنطقة مؤخرا.

    المصدر :
  • الحرة

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