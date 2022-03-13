هجوم أربيل.. العراق يستدعي سفير ايران

استدعى العراق، اليوم الأحد، سفير ايران في بغداد ايرج مسجدي، على خلفية هجوم أربيل شمال العراق، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية “إيسنا”.

وأضافت أنه تم تسليم السفير مذكرة احتجاج على خلفية هجوم استهدف محيط مطار أربيل، فجر الأحد، بصواريخ اطلقها الحرس الثوري الإيراني.

قال بيان للحكومة العراقية اليوم الأحد إنها طلبت توضيحا “صريحا وواضحا” من إيران عبر القنوات الدبلوماسية بشأن هجوم باليستي على أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق.

وقال المجلس الوزاري العراقي للأمن القومي عقب اجتماع لبحث الهجوم الذي انطلق من أراض إيرانية إن العراق “ينتظر موقفا من القيادة السياسية الإيرانية في رفض الاعتداء”.

ويأتي الهجوم في وقت تواجه فيه المحادثات الرامية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم في 2015 احتمال انهيارها بعد أن قدمت روسيا مطلبا في وقت حرج أجبر القوى العالمية على وقف المفاوضات لفترة غير محددة رغم وجود نص شبه مكتمل للاتفاق.

وقالت وسائل إعلام رسمية إيرانية، إن الحرس الثوري أصدر اليوم الأحد بيانا أعلن فيه المسؤولية عن هجمات صاروخية على “مراكز استراتيجية” إسرائيلية في أربيل عاصمة إقليم كردستان بشمال العراق.

وأضاف البيان أن أي تكرار لاعتداءات إسرائيل سيقابل برد قاس وحاسم ومدمر.

وقتلت إسرائيل اثنين من أعضاء الحرس الثوري الإيراني الأسبوع الماضي في سوريا.