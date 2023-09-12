هجوم أوكراني بطائرات مسيرة قرب محطة زابوريجيا

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن أليكسي ليكاتشيف، الرئيس التنفيذي لشركة روساتوم الحكومية الروسية للطاقة النووية، قوله اليوم الثلاثاء إن أوكرانيا شنت هجوما بطائرات مسيرة على مدينة إنيرهودار قرب محطة زابوريجيا للطاقة النووية أمس الاثنين.

وأضاف ليكاتشيف أنه تم إسقاط جميع الطائرات المسيرة الست التي استخدمت في الهجوم على المدينة.

ولم تعلق أوكرانيا على هذا النبأ حتى الآن.

ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من التقرير.

وسيطرت القوات الروسية مجمع المفاعل النووي في وقت مبكر من الحرب المستمرة منذ فبراير من عام 2022، لكن العمال الأوكرانيين استمروا في تشغيله.

وتبادلت الحكومتان الأوكرانية والروسية الاتهامات بقصف المجمع والمناطق المجاورة، ما أثار مخاوف من كارثة محتملة.