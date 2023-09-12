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هجوم أوكراني بطائرات مسيرة قرب محطة للطاقة النووية

منذ 6 دقائق
طائرات مسيرة أوكرانية- أرشيفية

طائرات مسيرة أوكرانية- أرشيفية

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نقلت وكالة الإعلام الروسية (ريا) عن رئيس شركة الطاقة النووية الحكومية الروسية قوله اليوم الثلاثاء إن أوكرانيا شنت هجوما بطائرات مسيرة على مدينة إنيرهودار التي تسيطر عليها روسيا بالقرب من محطة زابوريجيا للطاقة النووية أمس الاثنين.

وقال ألكسي ليخاتشيف رئيس شركة روس أتوم إن ست طائرات مسيرة أُطلقت على إنيرهودار وإنها جميعا دُمرت.

وتقع المدينة في أراض بجنوب شرق أوكرانيا تسيطر عليها روسيا التي أرسلت عشرات الآلاف من الجنود للحرب في أوكرانيا على مدى 18 شهرا ماضية. ومحطة زابوريجيا للطاقة النووية، أكبر محطة في أوروبا، واقعة في قبضة روسيا أيضا.

وفي وقت لاحق من اليوم الثلاثاء، أصدرت المخابرات الحربية الأوكرانية مقطع فيديو لهجمات الطائرات المسيرة، قائلة إن القوات الخاصة الأوكرانية وأفراد المقاومة في إنيرهودار “هنأت الغزاة في يوم ‘العطلة‘”، في إشارة إلى اليوم الذي تحتفل فيه روسيا بموظفي خدمات الهجرة.

وأفادت المخابرات الأوكرانية بقصف بناية في إنيرهودار يجري فيها إصدار جوازات سفر روسية في الوقت الراهن وموقعين يتمركز فيهما 12 فردا من القوات الروسية. وذكرت أن نقطة اتصالات بالراديو “حُيدت”.

 

    المصدر :
  • رويترز

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