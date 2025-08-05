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هجوم أوكراني بطائرات مسيرة يشعل حرائق في روستوف الروسية

منذ 9 دقائق
قوات الدفاع الجوي التابعة للجيش الروسي، تعترض مسيرات أوكرانية

قوات الدفاع الجوي التابعة للجيش الروسي، تعترض مسيرات أوكرانية

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قال القائم بأعمال حاكم منطقة روستوف بجنوب روسيا اليوم الثلاثاء إن هجوما أوكرانيا بطائرات مسيرة خلال الليل تسبب في عدة حرائق بالمنطقة، بما في ذلك في محطة فرعية للكهرباء.

وأضاف حاكم روستوف بالإنابة يوري سليوسار عبر تطبيق تيلغرام أن الهجوم لم يسفر عن وقوع إصابات، وذكر أنه جرى إخماد الحريق في محطة الطاقة الفرعية المقامة على مساحة تبلغ نحو 500 متر مربع.

وقالت وزارة الدفاع الروسية على تطبيق تيليجرام إن وحدات الدفاع الروسية دمرت 24 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل، بما في ذلك سبع طائرات فوق منطقة روستوف، وهي هدف متكرر للضربات الأوكرانية.

وتتحدث الوزارة فقط عن عدد الطائرات المسيرة التي أسقطتها، وليس عن عدد الطائرات التي أطلقتها أوكرانيا.

ولم تتمكن رويترز من التحقق من صحة التقارير بشكل مستقل، ولم يصدر بعد أي تعليق من كييف.

وتقول أوكرانيا مرارا إن هجماتها داخل روسيا تهدف إلى تدمير البنية الأساسية المهمة لجهود الحرب التي تبذلها موسكو، وتأتي ردا على الضربات الروسية المستمرة على الأراضي الأوكرانية.

    المصدر :
  • رويترز

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