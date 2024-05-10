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هجوم أوكراني بطائرة مسيرة يشعل حريقًا في مصفاة نفط في كالوجا الروسية

منذ 37 دقيقة
صورة سابقة لحريق في روسيا

صورة سابقة لحريق في روسيا

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أفادت وكالة الإعلام الروسية نقلاً عن مصادر في خدمات الطوارئ، بأن هجومًا شنته أوكرانيا بواسطة طائرة مسيرة تسبب في اندلاع حريق في مصفاة لتكرير النفط في منطقة كالوجا بروسيا.

وقال فلاديسلاف شابشا حاكم منطقة كالوجا، المتاخمة لحدود منطقة موسكو، عبر تطبيق تيليجرام إن الحريق تم إخماده سريعا. ولم يذكر أي مصفاة هي التي استهدفها الهجوم.

وذكرت وكالة الإعلام الروسية أن ثلاث حاويات ديزل وحاوية لزيت الوقود التهمتها النيران بمصفاة بيرفي زافود في كالوجا.

وذكر شابشا أن الهجوم لم يسفر عن وقوع مصابين.

ولم يصدر تعليق بعد من كييف.

وزادت وتيرة هجمات الطائرات المسيرة على منشآت للطاقة داخل الأراضي الروسية في الأشهر القليلة الماضية.

وتقول أوكرانيا إن هجماتها لا تستهدف المدنيين لكن تدمير البنية التحتية العسكرية ومنشآت النقل والطاقة يقوض المجهود الحربي لموسكو بشكل عام.

    المصدر :
  • رويترز

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