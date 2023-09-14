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هجوم أوكراني بـ11 مسيّرة.. وتعليق الحركة على جسر القرم

منذ دقيقتين
جسر القرم

جسر القرم

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قالت وزارة الدفاع الروسية إن دفاعاتها الجوية دمرت 11 طائرة مسيرة فوق القرم صباح الخميس، وفق ما ذكرت وكالة الإعلام الروسية.

وأفادت الوكالة بأن حركة مرور السيارات عٌلّقت على الجسر الذي يربط شبه جزيرة القرم بروسيا.

وقالت إن السلطات لم تقدم أسبابا لوقف حركة المرور.

والجسر الذي يطلق عليه اسم “بوابة القرم” هو واحد من عدة جسور تربط بين شبه جزيرة القرم، التي استولت عليها موسكو وضمتها من جانب واحد في عام 2014 من أوكرانيا، والبر الرئيسي لأوكرانيا.

ويشكل الجسر طريق إعادة إمداد مهم للقوات الروسية التي تحتل أجزاء من جنوب أوكرانيا منذ غزوها لها في 24 فبراير/شباط من العام الماضي.

وكان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اعتبر أن الجسر الذي يربط شبه جزيرة القرم بروسيا “يجلب الحرب وليس السلام”، وبالتالي فهو هدف عسكري.

    المصدر :
  • رويترز

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