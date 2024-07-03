هجوم أوكراني على محطة زابوريجيا يؤدي إلى إصابة 8 عمال

قال مسؤولون مدعومون من روسيا اليوم الأربعاء إن ثمانية عمال بمحطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تسيطر عليها روسيا أصيبوا في هجوم بطائرات أوكرانية مسيرة ترك بلدة مجاورة بدون كهرباء ومياه إلى حد بعيد.

وقالت إدارة المحطة في بيان على تطبيق تيليجرام إن ثمانية عمال أصيبوا في هجوم شنته ثلاث طائرات أوكرانية مسيرة على محطة كهرباء فرعية بالقرب من المحطة في جنوب شرق أوكرانيا.

وأضافت أن جميع العمال المصابين يتلقون العلاج الطبي.

ولم يتسن لرويترز التأكد مما حدث بشكل مستقل ولم يصدر تعليق بعد من أوكرانيا.

وقال إدوارد سينوفوز الذي عينته روسيا رئيس بلدية مدينة إنرهودار القريبة التي يعيش فيها العاملون بالمحطة في بيان إن الهجوم ترك معظم المدينة بدون كهرباء ومياه.

وأضاف أن هذا هو ثالث هجوم من نوعه في أسبوعين وأن العمل جار لإصلاح الأضرار التي لحقت بالمحطة الفرعية.

وقال أليكسي ليخاتشيف، المدير العام لشركة روساتوم النووية الحكومية الروسية إن الهجوم كان المرة الأولى التي يتعرض فيها عمال محطة طاقة للخطر عمدا.

ودعا ليخاتشيف، في تصريحات لقنوات تلفزيونية روسية رسمية، الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، ومقرها فيينا، إلى تقييم ما حدث.

وقال ليخاتشيف “دأب رافاييل جروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية على قول إن أنشطة المدن (التي يوجد بها محطات) النووية وحياة الناس، وخاصة العاملين في محطات الطاقة النووية هي عناصر ’مقدسة’ للسلامة النووية. واليوم اُنتهكت في تحد”.

ودعت وكالة الطاقة الذرية الشهر الماضي إلى وقف الهجمات على إنرهودار بعد هجمات سابقة على محطات كهرباء فرعية في المنطقة.