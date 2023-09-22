هجوم أوكراني يستهدف مقرّ الأسطول الروسي في القرم

صعّدت أوكرانيا هجومها على القوات الروسية في شبه جزيرة القرم، حيث استهدفت المقر العام للأسطول الروسي في البحر الأسود في سيفاستوبول بالصواريخ، موقعة قتيلاً واحداً على الأقل، بالإضافة إلى التسبب بأضرار ماديّة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان على تلغرام اليوم الجمعة: “أسقطت الدفاعات الجوية خمسة صواريخ. أصيب المبنى التاريخي للمقر العام لأسطول البحر الأسود بأضرار جراء الهجوم. بحسب المعلومات المتوافرة، قتل جندي”.

وفي وقت سابق، كتب حاكم مدينة سيفاستوبول ميخائيل رازفوجاييف، على تلغرام، أنّ صاروخاً أوكرانياً واحداً على الأقل أصاب مقر الأسطول الروسي.

واندلع حريق في المقرّ الروسي جرّاء القصف. وكتب المسؤول عن منطقة سيفاستوبول الادارية ميخائيل رازفوجاييف على تلغرام: “تستمر مكافحة الحريق في المقر العام للأسطول”، بعد أن أصيب بصاروخ واحد على الأقل.

ونُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصوّرة لدخان يتصاعد من المبنى جراء القصف.