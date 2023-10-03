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هجوم إسرائيلي على مواقع للجيش السوري في دير الزور

منذ 5 دقائق
إسرائيل تقصف مواقع للجيش السوري

إسرائيل تقصف مواقع للجيش السوري

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أفادت وكالة الأنباء السورية “سانا”، الإثنين، بشنّ إسرائيل هجوما جويا على مواقع للجيش السوري في محيط مدينة دير الزور شرق البلاد.

ونقلت سانا عن مصدر عسكري قوله “حوالي الساعة 23:50… نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا على بعض مواقع قواتنا المسلحة في محيط مدينة دير الزور، وأدى العدوان إلى إصابة عسكريين اثنين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية”.

ولم يصدر تعليق على الفور من الجيش الإسرائيلي.

وتشن إسرائيل منذ سنوات هجمات على ما تصفها بأهداف مرتبطة بإيران في سوريا، حيث تزايد نفوذ طهران منذ أن بدأت تدعم الرئيس بشار الأسد في الحرب الأهلية التي اندلعت عام 2011.

ولقي مئات الآلاف حتفهم وشرد الملايين منذ أن تطورت الاحتجاجات المناهضة للأسد في عام 2011 إلى حرب أهلية اجتذبت قوى أجنبية وأدت إلى انقسام البلاد إلى مناطق تحت سيطرة أطراف مختلفة.

    المصدر :
  • رويترز

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