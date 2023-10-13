هجوم إلكترونيّ يطال منظمتين.. إحداهما تقدّم مساعدات لإسرائيل والأخرى لغزة

تعطلت مواقع إلكترونية لمنظمتي إغاثة تقدمان المساعدات لإسرائيل وقطاع غزة في الأيام القليلة الماضية، بعد أن أغرقها قراصنة رقميون بحركة مرور في أعقاب سلسلة من تهديدات من جماعات قرصنة رقمية.

وقالت منظمة “اتحاد الإنقاذ” الداعمة لإسرائيل ومقرها القدس المحتلة، إن موقعها الإلكتروني تعرض لهجمات الحرمان من الخدمة التي أبطأت مؤقتًا قدرتها على تلقي التبرعات.

فيما أعلنت جمعية العون الطبي الفلسطيني، وهي مؤسسة خيرية بريطانية تساعد في تقديم إغاثة الطوارئ لسكان غزة، أمس الخميس، في تدوينة على موقع إكس، تويتر سابقًا، إنّ موقعها الإلكتروني تعرض “لهجوم إلكتروني”.

وقال روهان تالبوت، مدير الحملات والإعلام في جمعية العون الطبي الفلسطيني، في بيان بالبريد الإلكتروني: “إنه أكثر من مخيب للآمال أن يرغب أي شخص في تعطيل عمل منظمة إغاثة إنسانية، خاصة في هذه الأزمة الإنسانية غير المسبوقة”.

فيما أفاد جيريمي كول، المتحدث باسم منظمة “اتحاد الإنقاذ”، الداعمة لإسرائيل، إن تعطيل موقع المنظمة الإلكتروني لم يؤد إلى ضياع بيانات أو تبرعات.

وأضاف أن موقعًا إلكترونيًا آخر ينتحل شخصية اتحاد الإنقاذ ظهر في الأيام القليلة الماضية سعيًا للحصول على تبرعات لكن تم حذفه.