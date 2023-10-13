السبت 28 ربيع الأول 1445 ﻫ - 14 أكتوبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

هجوم إلكترونيّ يطال منظمتين.. إحداهما تقدّم مساعدات لإسرائيل والأخرى لغزة

منذ 45 دقيقة
قراصنة - تعبيرية

قراصنة - تعبيرية

A A A
طباعة المقال

تعطلت مواقع إلكترونية لمنظمتي إغاثة تقدمان المساعدات لإسرائيل وقطاع غزة في الأيام القليلة الماضية، بعد أن أغرقها قراصنة رقميون بحركة مرور في أعقاب سلسلة من تهديدات من جماعات قرصنة رقمية.

وقالت منظمة “اتحاد الإنقاذ” الداعمة لإسرائيل ومقرها القدس المحتلة، إن موقعها الإلكتروني تعرض لهجمات الحرمان من الخدمة التي أبطأت مؤقتًا قدرتها على تلقي التبرعات.

فيما أعلنت جمعية العون الطبي الفلسطيني، وهي مؤسسة خيرية بريطانية تساعد في تقديم إغاثة الطوارئ لسكان غزة، أمس الخميس، في تدوينة على موقع إكس، تويتر سابقًا، إنّ موقعها الإلكتروني تعرض “لهجوم إلكتروني”.

وقال روهان تالبوت، مدير الحملات والإعلام في جمعية العون الطبي الفلسطيني، في بيان بالبريد الإلكتروني: “إنه أكثر من مخيب للآمال أن يرغب أي شخص في تعطيل عمل منظمة إغاثة إنسانية، خاصة في هذه الأزمة الإنسانية غير المسبوقة”.

فيما أفاد جيريمي كول، المتحدث باسم منظمة “اتحاد الإنقاذ”، الداعمة لإسرائيل، إن تعطيل موقع المنظمة الإلكتروني لم يؤد إلى ضياع بيانات أو تبرعات.

وأضاف أن موقعًا إلكترونيًا آخر ينتحل شخصية اتحاد الإنقاذ ظهر في الأيام القليلة الماضية سعيًا للحصول على تبرعات لكن تم حذفه.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

تظاهرة في تركيا دعماً للفلسطينيين في غزة
طوفان الأقصى
يوم غضب عالمي.. تظاهرات في دول العالم دعماً للفلسطينيين في غزة
الإمارات ترسل مساعدات طبية إلى قطاع غزة
طوفان الأقصى
الإمارات ترسل طائرة مساعدات طبية إلى قطاع غزة
علم المملكة العربية السعودية
طوفان الأقصى
السعودية: نرفض بشكل قاطع دعوات التهجير القسري للأشقاء الفلسطينيين في غزة

الأكثر قراءة

عناصر تابعين لحزب الله
محلل عسكري: هذا الأمر سيدفع حزب الله للمشاركة بالحرب!
الصحافي الأسترالي اليهودي "أنتوني لوينشتاين"
طوفان الأقصى
فيديو.. صحافي "أسترالي يهودي" يكشف حقيقة الأوضاع التي يمر بها أهالي غزة!
سيارة الصحافيين في وكالة رويترز وقناة الجزيرة التي استهدفها القصف الإسرائيلي جنوب لبنان
فيديو.. القصف الإسرائيليّ يستهدف طواقم صحافيّة في علما الشعب