هجوم إلكتروني واسع النطاق على خوادم كمبيوتر في أوروبا وأمريكا

قالت الوكالة الوطنية للأمن الإلكتروني في إيطاليا، الأحد، إن الآلاف من خوادم الكمبيوتر في جميع أنحاء العالم استُهدفت بهجوم إلكتروني من برامج خبيثة، منبهة المنظمات إلى ضرورة اتخاذ إجراءات لحماية أنظمتها.

وقال روبرتو بالدوني المدير العام للوكالة لرويترز إن الهجوم استهدف استغلال ثغرة في البرمجيات وإنه كان واسع النطاق.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) عن وكالة الأمن الإلكتروني قولها إنه تم اختراق الخوادم في دول أوروبية أخرى مثل فرنسا وفنلندا، وكذلك في الولايات المتحدة وكندا.

وتأثر العشرات من المنظمات الإيطالية على الأرجح بهذا الهجوم. وأبلغ عملاء تيليكوم إيطاليا عن مشكلات في الإنترنت في وقت سابق اليوم الأحد، لكن لا يُعتقد بأن ثمة صلة لذلك بالهجوم الذي أبلغت عنه الوكالة.

وقال مسؤولو الأمن الإلكتروني في الولايات المتحدة إنهم يقيمون تأثير الحوادث المبلغ عنها.

وقالت وكالة الأمن الإلكتروني وأمن البنية التحتية الأمريكية “نعمل مع شركائنا من القطاعين العام والخاص لتقييم آثار هذه الحوادث المبلغ عنها وتقديم المساعدة عند الحاجة”