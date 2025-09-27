هجوم إلكتروني يستهدف حضانات لندن ويسرق بيانات 8 آلاف طفل

أعلن قراصنة إلكترونيون على بوابتهم في “الويب المظلم” أنهم نجحوا في سرقة بيانات أكثر من 8,000 طفل يرتادون حضانات في لندن تديرها شركة كيدو إنترناشونال لرعاية الأطفال، في إطار هجوم إلكتروني استهدف الشبكة.

المجموعة، التي تُعرف باسم “Radiant”، أكدت نشرها بيانات لعشرة أطفال من إحدى حضانات كيدو الثمانية عشر، تضمنت أسماءهم وصورهم وعناوين منازلهم ومعلومات الاتصال بعائلاتهم، وفق ما أفادت وكالة “رويترز”.

وأشار القراصنة إلى أن خطوتهم التالية تتضمن نشر 30 ملفًا شخصيًا لكل طفل و100 ملف للموظفين، مؤكدين أنهم تمكنوا من الوصول إلى شبكات الشركة لأسابيع. وعند سؤالهم عن موقعهم، ذكروا أنهم في روسيا، دون تقديم دليل يثبت ذلك.

هذا الهجوم يثير مخاوف جدية حول حماية الأطفال وخصوصية بياناتهم، ويُضاف إلى سلسلة حوادث برامج الفدية (Ransomware) التي هزت الشركات في بريطانيا خلال العام الحالي. ويُعرف عن هذه البرمجيات أنها تقوم بتشفير بيانات الشركات والمطالبة بفدية مالية مقابل فكها، دون الكشف عن المبلغ المطلوب في هذه الحادثة.

من جانبه، وصف جوناثان إليسون، من المركز الوطني للأمن السيبراني البريطاني، الهجوم بأنه عمل “شنيع حقًا”، مشددًا على أن مجرمي الإنترنت لا يترددون في استهداف أي شخص إذا رأوا فرصة لتحقيق مكاسب مالية، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بمؤسسات تعتني بالأطفال.

في سياق متصل، تدرس الحكومة البريطانية تقديم دعم مالي لموردي شركة جاكوار لاند روفر بعد تمديد الإغلاق الناجم عن هجوم إلكتروني آخر حتى أكتوبر، ما يسلط الضوء على تزايد التهديدات السيبرانية على المؤسسات الحيوية.