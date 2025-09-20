هجوم إلكتروني يعطل العمليات بمطارات أوروبية

طائرة تابعة لشركة طيران كندا تقف على مدرج مطار فانكوفر الدولي في ريتشموند، كولومبيا البريطانية، كندا، في 16 أغسطس 2025. رويترز

قال مشغلو مطارات أوروبية اليوم السبت إن هجوما إلكترونيا استهدف مزود خدمة لأنظمة تسجيل الوصول والصعود في عدد من المطارات بالقارة ما تسبب في تعطيل العمليات وتأخير أو إلغاء رحلات جوية في مطارات بروكسل وبرلين وهيثرو في لندن.

وذكر مطار بروكسل أن الهجوم عطل الأنظمة الآلية مما أتاح فقط إجراءات تسجيل الوصول والصعود يدويا.

وقالت الشركة المشغلة للمطار في بيان نشر على موقعها الإلكتروني “هذا يؤثر بشكل كبير على جدول الرحلات، وسيؤدي للأسف إلى تأخير وإلغاء الرحلات”.

وأضافت “يعمل مزود الخدمة بأقصى الجهود على حل المشكلة ويحاول معالجتها في أسرع وقت ممكن”.

وحذر مطار هيثرو أيضا من التأخير الناجم عن “مشكلة فنية” لدى أحد مزودي الخدمة.

ونصحت المطارات المتضررة الركاب الذين لديهم رحلة مقررة اليوم السبت بتأكيد سفرهم مع شركات الطيران قبل التوجه إلى المطار.

وقال مطار برلين في بيان على موقعه الإلكتروني “بسبب عطل فني في أحد مزودي الأنظمة عبر أوروبا، أصبحت أوقات الانتظار أطول عند تسجيل الوصول. نعمل على إيجاد حل سريع”.

وقال متحدث باسم مطار فرانكفورت إن المطار لم يتأثر بالهجوم.