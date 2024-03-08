هجوم بطائرات مسيرة على بيلغورود الروسية يودي بحياة شخصين

أعلن حاكم منطقة بيلغورود، فياتشيسلاف جلادكوف، اليوم الجمعة 8 آذار/مارس الجاري، إن شخصين قُتلا في هجمات بطائرات مسيرة أوكرانية على المنطقة الروسية.

وكتب جلادكوف حاكم المنطقة المتاخمة لأوكرانيا على تيليجرام “نتيجة للانفجارات، قتل شخصان وأصيب رجل ثالث بجروح خطيرة”.

وقالت وزارة الدفاع الروسية وجلادكوف إنه تم إحباط هجمات أخرى بطائرات مسيرة في وقت سابق من اليوم.

ولم تتمكن رويترز بعد من التحقق من التقارير المتعلقة بالهجمات.

يشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها هذه الولاية الروسية من طرف أوكرانيا.