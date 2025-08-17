الأحد 23 صفر 1447 ﻫ - 17 أغسطس 2025 |
هجوم بمسيرات أوكرانية يتسبب في إصابة شخص في فورونيغ بروسيا

منذ دقيقتان
آخر تحديث: 17 - أغسطس - 2025 9:41 صباحًا
جندي أوكراني يطلق طائرةمسيرة قتالية من طراز فامبايرعلى مواقع القوات الروسية. رويترز

قال حاكم منطقة فورونيغ الروسية اليوم الأحد إن عاملا بالسكك الحديدية أصيب وتضرر خط كهرباء بسبب هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية استهدف محطة قطار اليوم الأحد.

وكتب الحاكم ألكسندر جوسيف على تطبيق تيليغرام “وفقا للمعلومات الأولية، أصيب فني في محطة للسكك الحديدية بإحدى البلديات، وتم نقله للمستشفى”.

وأضاف أن الهجوم أدى إلى تعطل رحلات القطارات، ولكن بحلول صباح اليوم الأحد عادت القطارات للعمل في مواعيدها المحددة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، التي تعلن فقط عن عدد الطائرات المسيرة التي تدمرها وحدات الدفاع الجوي وليس عدد الطائرات التي تطلقها أوكرانيا، على تطبيق تيليغرام، إنه تم إسقاط تسع طائرات مسيرة فوق منطقة فورونيج في جنوب غرب روسيا.

وقالت الوزارة إن أنظمتها الدفاعية دمرت ما مجموعه 46 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل، وجميعها في مناطق غرب موسكو.

وتقول كييف إن ضرباتها داخل روسيا تأتي ردا على هجمات موسكو المستمرة على أوكرانيا، وتهدف إلى تدمير البنية التحتية الرئيسية لجهود الحرب الروسية.

وجاءت التقارير عن الهجمات بعد قمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم تسفر عن أي اتفاق بشأن إنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا. وقال ترامب أمس السبت إن على كييف أن تعقد اتفاقا مع موسكو لإنهاء الحرب لأن “روسيا قوة كبيرة جدًا، وهم ليسوا كذلك”.

    المصدر :
  • رويترز

