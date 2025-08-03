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هجوم بمسيرات أوكرانية يستهدف منطقة فورونيج الروسية

منذ 19 دقيقة
حدود روسيا وأوكرانيا - تعبيرية

حدود روسيا وأوكرانيا - تعبيرية

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قال حاكم منطقة فورونيج الأحد إن امرأة أصيبت في ساقها جراء هجوم أوكراني بطائرات مسيرة على المنطقة الواقعة في جنوب روسيا.

وأضاف الحاكم ألكسندر جوسيف أن الهجوم أسفر أيضا عن اشتعال النيران في عدد من المنازل والمرافق بسبب سقوط حطام الطائرات المسيرة.

وكتب جوسيف على تطبيق تيليغرام أن وحدات الدفاع الجوي دمرت حوالي 15 طائرة أوكرانية مسيرة فوق المنطقة.

وقال جوسيف في المنشور في وقت مبكر من اليوم الأحد “لا يزال التهديد بشن المزيد من الهجمات بطائرات مسيرة قائما”.

ولم يتسن لرويترز التحقق من تقرير جوسيف بشكل مستقل. ولم يصدر أي تعليق حتى الآن من أوكرانيا.

وينفي كلا الجانبين استهداف المدنيين في هجماتهم في الحرب التي بدأتها روسيا بغزو شامل على أوكرانيا في فبراير شباط 2022.

وتقول كييف إن هجماتها داخل روسيا تهدف إلى تدمير البنية التحتية المهمة لجهود موسكو الحربية، وتأتي ردا على الضربات الروسية المتواصلة على أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن وحداتها دمرت 41 طائرة مسيرة قبل منتصف الليل أمس السبت فوق المناطق الروسية المتاخمة لأوكرانيا وفوق مياه البحر الأسود.

    المصدر :
  • رويترز

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