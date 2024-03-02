هجوم بمسيرة روسية على أوديسا الأوكرانية يودي بحياة شخصين وإصابة 8 آخرين

أعلنت السلطات الأوكرانية أن شخصين قُتلا وثمانية أصيبوا وستة آخرين ما زالوا في عداد المفقودين بعد أن ضربت طائرة مسيرة روسية مبنى سكنيا في مدينة أوديسا الساحلية بجنوب البلاد اليوم السبت.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في منشور على تطبيق تيليجرام “روسيا تواصل قتال المدنيين… ضربت إحدى مسيرات العدو مبنى سكنيا في أوديسا. ودمرت 18 شقة”.

وأظهر مقطع فيديو نشره زيلينسكي عدة طوابق مدمرة بمبنى سكني بينما يسارع العشرات من رجال الإنقاذ لشق طريقهم عبر أكوام من الأنقاض.

ووفقا لزيلينسكي، كانت الطائرة المسيرة إيرانية الصنع من طراز شاهد. وأطلقت روسيا عدة آلاف من هذه المسيرات طوال الحرب على أهداف في عمق أوكرانيا.

وقال أوليه كيبر الحاكم الإقليمي لأوديسا في الساعة 8:30 صباحا بالتوقيت المحلي (0630 بتوقيت جرينتش) إن العمل مستمر لإزالة الأنقاض. وأضاف أنه تم إنقاذ رجل كان في القبو على ما يبدو وقت الهجوم.

ونقلت وسائل إعلام عن مدعين محليين قولهم إن ستة أشخاص ما زالوا في عداد المفقودين.