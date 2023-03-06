هجوم جديد على "حوارة".. والخارجيّة الفلسطينيّة تُحذّر!

من اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في حوارة

هاجم عدد من المستوطنين الإسرائيليين مساء اليوم الإثنين، منازل ومتاجر في بلدة حوارة، جنوبي نابلس، وهددوا السكان، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين بجروح.

هذا ودعت المساجد في حوارة للتصدي لقطعان المستوطنين، حيث خرج الشبان للتصدي لهم.

فيما قام أحد المستوطنين بإطلاق النار على مركبة للمواطنين الفلسطينيين في البلدة، ما تسبب بإصابة 4 مواطنين بجروح طفيفة من جراء الإصابة ببقايا الزجاج المتناثر.

وأفاد الإعلام الفلسطيني بإصابة مواطن بالاختناق من جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز في حوارة.

فيما أعلن الهلال الأحمر في نابلس إصابة 6 فلسطينيين من جراء اعتداء مستوطنين إسرائيليين على البلدة.

من جانب آخر، حذرت الخارجية الفلسطينية من مخاطر الدعوات التي أطلقتها منظمات يهودية متطرفة لتنفيذ اقتحامات واسعة للحرم القدسي الشريف بالتزامن مع ما يُسمى بـ “عيد بوريم”.

كما طالبت الخارجية الفلسطينية بتدخل دولي وأميركي لوقف الاقتحامات الإسرائيلية للحرم القدسي الشريف قبل فوات الأوان.