الأربعاء 1 محرم 1445 ﻫ - 19 يوليو 2023 |
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هجوم روسيّ على ميناء أوكرانيّ.. وتدمير 60 ألف طن من الحبوب

منذ 41 دقيقة
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أعلن وزير الزراعة الأوكراني ميكولا سولسكي، اليوم الأربعاء، أنّ جزءًا كبيرًا من البنية التحتية لتصدير الحبوب في ميناء تشورنومورسك في منطقة أوديسا، تضررت من جراء هجوم روسي.

وأضاف أن الهجوم دمر أيضًا 60 ألف طن من الحبوب، كان من المفترض تحميلها وشحنها وفق اتفاق تصدير حبوب عبر البحر الأسود قبل 60 يومًا.

يأتي ذلك فيما أعلنت الدفاع الروسية تنفيذ ضربة واسعة بأسلحة جوية وبحرية عالية الدقة، على مواقع للقوات الأوكرانية قرب أوديسا.

كما كشفت الوزارة أنّ القوات الروسية سيطرت على محطة للقطارات في مقاطعة خاركيف، بعد شنها “هجومًا ناجحًا”.

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