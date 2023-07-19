الأربعاء 1 محرم 1445 ﻫ - 19 يوليو 2023 |
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هجوم روسيّ واسع النطاق ليلًا.. أوكرانيا تُعلن إحباط 37 هدفًا من أصل 63

منذ 5 دقائق
العاصمة الأوكرانية كييف - أرشيفية

العاصمة الأوكرانية كييف - أرشيفية

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أعلنت القوات الجوية الأوكرانية اليوم الأربعاء، أنّها أسقطت 37 هدفًا من أصل 63، في هجوم روسي واسع النطاق بالصواريخ والطائرات المسيرة خلال الليل، بما في ذلك 23 طائرة مسيرة انتحارية و14 من صواريخ كروز.

وذكرت القوات الجوية أن البنية التحتية الحيوية ومنشآت عسكرية تعرضت للهجوم في الضربات الليلية، وأن الهدف الرئيسي كان منطقة أوديسا بجنوب البلاد.

وكانت الإدارة العسكرية لكييف قد أعلنت عبر تطبيق تيليغرام أنّ نظم الدفاع الجوي الأوكرانية، صدت هجومًا عسكريًا روسيا خلال الليل على العاصمة.

وأفاد شاهد من رويترز بسماع انفجارات وتصاعد الدخان بالقرب من كييف.

بدوره، قال حاكم منطقة أوديسا أوليج كيبر، إن أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية تصدت في وقت مبكر من اليوم الأربعاء، لهجوم روسي جوي لليلة الثانية على التوالي على ميناء أوديسا جنوب أوكرانيا.

وأضاف عبر تطبيق تيليغرام: “لا تقتربوا من النوافذ.. أو تظهروا عمل قوات الدفاع الجوي”.

ومع دخول الساعات الأولى من اليوم الأربعاء، انطلقت صفارات الإنذار من الغارات الجوية في جميع أنحاء الجزء الشرقي من أوكرانيا.

    المصدر :
  • رويترز

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