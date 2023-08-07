الأثنين 20 محرم 1445 ﻫ - 7 أغسطس 2023 |
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هجوم روسيّ يُدمّر مبنى سكنيًا في دونيتسك.. وأعمال الإنقاذ مستمرة

منذ ساعة واحدة
قصف على دونيتسك_ أرشيفية

قصف على دونيتسك - أرشيفية

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أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الإثنين، أنّ روسيا شنت هجومين صاروخيين أصابا مبنى سكنيًا في مدينة بوكروفسك الواقعة في منطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا.

وأضاف عبر قناته على تطبيق تيليغرام: “أصاب صاروخان مبنى سكنيًا. وللأسف سقط ضحايا. رجال الإنقاذ وجميع الخدمات الضرورية في الموقع. إنقاذ الناس مستمر”.

وفي وقت لاحق، كشفت كييف عن ارتفاع حصيلة القصف الروسي للمبنى السكني في شرق أوكرانيا إلى 5 قتلى و18 جريحًا، وذلك بعد أن كان مدير مكتب الرئيس الأوكراني، أندريه يرماك، قد أعلن مقتل شخصين في الهجومين الصاروخيين في بوكروفسك.

وقال يرماك عبر تطبيق تيليغرام: “حتى الآن، من المعروف مقتل شخصين، امرأة ورجل. نقلت سيارات الإسعاف أربعة مصابين ولا يزال رجال الإنقاذ والمسعفون يواصلون عملهم”.

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