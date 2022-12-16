هجوم روسي آخر.. صفارات الإنذار تدوي في أنحاء أوكرانيا

قال مسؤولون محليون إن صفارات الإنذار انطلقت في أنحاء أوكرانيا، بما في ذلك العاصمة كييف، الجمعة، في إشارة إلى وقوع هجوم صاروخي روسي آخر.

وقال كيريلو تيموشينكو نائب رئيس مكتب الرئاسة عبر تطبيق تيليجرام “لا تتجاهلوا التحذيرات من الغارات الجوية، ابقوا في الملاجئ”.

وشنت روسيا عدة موجات من الهجمات على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا منذ أكتوبر\تشرين الأول، مما تسبب في انقطاعات للتيار الكهربائي في شتى أنحاء البلاد.

هذا وقال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي أمس الخميس 15\12\2022، إن حكومات الدول الأعضاء بالتكتل اتفقت، على فرض حزمة تاسعة من العقوبات على روسيا بسبب غزوها أوكرانيا.

وسيتم إضفاء الطابع الرسمي على الحزمة من خلال ما يسميه الاتحاد الأوروبي “إجراء مكتوبا” بحلول ظهر اليوم الجمعة 16\12\2022.

وقال أحد الدبلوماسيين “تم الاتفاق على العقوبات، الإجراء المكتوب بحلول ظهر غد”.