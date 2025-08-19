هجوم روسي استهدف منشآت للطاقة في وسط أوكرانيا

قالت وزارة الطاقة الأوكرانية، اليوم الثلاثاء “إن هجوما روسيا خلال الليل استهدف منشآت للطاقة في منطقة بولتافا بوسط أوكرانيا، مما أسفر عن نشوب حرائق هائلة”.

وأضافت الوزارة أن عشرات الطائرات المسيرة استهدفت منشأة لنقل الغاز، مما تسبب في وقوع أضرار.

وقالت عبر تيليغرام “شنت قوات الاحتلال الروسية هجوما جديدا واسع النطاق على منشآت البنية التحتية للطاقة في بولتافا، مستخدمة صواريخ كروز وطائرات مسيرة هجومية في آن واحد.. تسبب الهجوم في اندلاع حرائق واسعة النطاق”.

ولم تحدد الوزارة المنشآت الأخرى التي تعرضت للهجوم.

وذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء أن وزارة الدفاع نفذت هجوما على مصفاة نفط تزود القوات المسلحة الأوكرانية بالوقود.

تضم بولتافا مصفاة النفط كريمنشوك الوحيدة في أوكرانيا، والتي لطالما كانت هدفا لهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ.

وتشن روسيا هجمات واسعة النطاق على مستودعات النفط ومرافق تخزين الوقود الأوكرانية منذ الأيام الأولى من اندلاع الحرب. ونتيجة لذلك، عولت أوكرانيا بشدة على الواردات، لا سيما من الدول الأوروبية، لتوفير احتياجاتها من الوقود.

وأكدت روسيا مرارا أنها لا تهاجم البنية التحتية المدنية.