هجوم روسي بطائرة مسيرة على فندق في ميكولايف جنوب أوكرانيا

مشهد من القصف الروسي على مدينة ميكولايف الأوكرانية

كشف حاكم منطقة ميكولايف في أوكرانيا بأن هجوما روسيا بطائرة مسيرة ألحق أضرارا جسيمة بفندق في مدينة ميكولايف بجنوب أوكرانيا، وذكرت وكالة الإعلام الروسية أن الفندق يستضيف مرتزقة يتحدثون الإنجليزية يقاتلون في أوكرانيا.

وقال فيتالي كيم حاكم ميكولايف عبر تطبيق تلغرام “هاجم العدو المدينة بطائرة مسيرة من طراز شاهد-131/136”.

وأضاف “نتيجة لذلك تعرض مبنى في الفندق لأضرار جسيمة واندلع حريق تم إخماده سريعا… دون سقوط قتلى أو مصابين”.

وقال كيم وخدمة الطوارئ الحكومية في أوكرانيا إن الهجوم الروسي تسبب أيضا في تحطيم نوافذ في فندق قريب وإن البنية التحتية للتدفئة تضررت.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن مقاتلين روس غير حكوميين في المنطقة القول إن القوات الروسية قصفت ساحة لبناء السفن وفندقا في ميكولايف حيث يقيم مرتزقة يتحدثون الإنجليزية ويقاتلون في أوكرانيا.

ولم تتمكن رويترز من التحقق بشكل مستقل من التقارير.

وقال سلاح الجو الأوكراني أيضا اليوم الأحد عبر حسابه على تيليجرام إن قواته دمرت طائرة مسيرة أطلقتها روسيا فوق ميكولايف دون تقديم تفاصيل.

وأضاف أنه دمر أيضا أربع طائرات مسيرة أخرى أطلقتها روسيا فوق المنطقة المحيطة بالعاصمة كييف ومنطقتي فينيتسا وكيروفوهراد بوسط البلاد وفوق منطقة خميلنيتسكي في الغرب.