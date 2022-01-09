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هجوم روسي حاد على تصريحات بلينكن.. “استفزازية وغبية”!

منذ 9 ثواني
الخارجية الروسية

الخارجية الروسية

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أكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن تصريح وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، حول إمكانية تدبير روسيا حادثا لاستغلاله لمهاجمة أوكرانيا “استفزازي وغبي”.

وقال ريابكوف، في حديث لوكالة “تاس”، اليوم الأحد: “هذا التصريح بحد ذاته استفزاز كبير. إنه موجه للأشخاص غير المؤهلين الذين يؤمنون بشكل أعمى بالدعاية الأمريكية”.

وتابع ريابكوف: “التحدث عن إمكانية أي استفزازات بعد مرور مدمرة بريطانية رفقة طائرة استطلاع أمريكية عبر كيب فيولينت قبالة سيفاستوبل أمر غبي على الأقل. إنها مزحة ساخرة، والتلاعب بعبارات لا علاقة لها بالواقع”.

وشدد على أن مثل هذه التصريحات تهدف إلى تشويه نهج موسكو، التي قال إنها لا تتبع أي نوايا سرية تجاه كييف وتطالبها فقط بتطبيق اتفاقات مينسك بشكل كامل.

وأردف: “نحن مستعدون لمواصلة العمل مع جميع الأطراف في كل المنصات التي تم إنشاؤها لهذا الغرض. لكن مطالبتنا بأن نعترف بأنفسنا كطرف في الصراع غير جدية وغير مستحقة في الحقيقة”.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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