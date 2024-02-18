هجوم روسي على الجبهة الجنوبية والقوات الأوكرانية تحبطه

أحبطت القوات الأوكرانية هجوما روسيا على الجبهة الجنوبية اليوم الأحد.

وقال الجيش الأوكراني اليوم الأحد إن القوات الأوكرانية أحبطت هجوما روسيا على الجبهة الجنوبية بعد انسحابها من بلدة أفدييفكا المدمرة في شرق البلاد.

وصرح قائد الجيش الأوكراني أولكسندر سيرسكي أمس السبت بأن القوات الأوكرانية انسحبت من أفدييفكا كي لا تتعرض لحصار كامل من قبل القوات الروسية بعد شهور من القتال العنيف، وهو الأمر الذي يمهد الطريق لأكبر تقدم روسي منذ مايو أيار 2023 عندما استولت موسكو على مدينة باخموت.

وقال الجيش الأوكراني على تطبيق تيليجرام للتراسل: “أحبطت قوات الدفاع هجوما روسيا في زابوريجيا أمس”.

وأضاف أنه دمر 18 مركبة مدرعة من بينها ثلاث دبابات وإن الروس “تراجعوا إلى مواقعهم السابقة”.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق من الجانب الروسي.

وتركزت الهجمات المضادة الأوكرانية على المنطقة الجنوبية في زابوريجيا في صيف 2023 إلا أن هذا لم يحقق نتائج ملموسة وتم تحرير عدد قليل فقط من المناطق السكنية.