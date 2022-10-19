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هجوم روسي يستهدف محطة كهرباء في غرب أوكرانيا

منذ 47 دقيقة
قصف روسي- أرشيفية

قصف روسي- أرشيفية

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قالت حاكمة إقليم إيفانو فرانكيفسك بغرب أوكرانيا إن ضربة صاروخية روسية أصابت محطة كهرباء رئيسية في مدينة بورشتين، الأربعاء، في أحدث هجمة على مرافق البنية التحتية الحيوية في أوكرانيا قبل حلول فصل الشتاء.

والتقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي قال هذا الأسبوع أن 30 بالمئة من محطات الطاقة الأوكرانية تعرضت لهجمات روسية، بمسؤولين كبار لمناقشة تعزيز أمن مرافق الطاقة وسبل التعامل مع إمكانية حدوث انهيار في منظومة الطاقة.

واستهدفت أحدث الهجمات محطة بورشتين التي تعمل بالفحم والتي توفر الكهرباء لخمسة ملايين مستهلك، أي أكثر من عشرة بالمئة من سكان أوكرانيا قبل الحرب، في ثلاثة أقاليم غربية.

وقالت سفيتلانا أونيشوك حاكمة إقليم إيفانو فرانكيفسك في بيان بالفيديو على الإنترنت “إقليمنا تعرض لنيران الصواريخ اليوم وأصيبت محطة بورشتين مما تسبب في نشوب حريق”.

وأضافت أنه لم يصب أحد في الضربة التي استهدفت المنطقة الواقعة على بعد مئات الكيلومترات من الخطوط الأمامية والتي لم تتأثر نسبيا بالحرب حتى الآونة الأخيرة. وذكرت أن المنشأة نفسها أصيبت بأربعة صواريخ في العاشر من أكتوبر تشرين الأول.

    المصدر :
  • رويترز

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