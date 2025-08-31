الأحد 8 ربيع الأول 1447 ﻫ - 31 أغسطس 2025 |
هجوم روسي يستهدف منشآت للكهرباء في أوديسا

منذ 22 دقيقة
آثار هجوم طائرة روسية بدون طيار في أوديسا. رويترز

قالت شركة (دي.تي.إي.كيه)، أكبر شركة خاصة لإنتاج الكهرباء في أوكرانيا، اليوم الأحد إن هجوما روسيا خلال الليل استهدف أربع منشآت للكهرباء في منطقة أوديسا بجنوب البلاد.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت السلطات في أوديسا إن روسيا شنت هجوما بطائرات مسيرة خلال الليل، مما ألحق أضرارا بمنشأة للكهرباء قرب أوديسا لينقطع التيار الكهربائي عن أكثر من 29 ألف شخص صباح اليوم.

هذا وقال حاكم منطقة أوديسا الأوكرانية أوليه كيبر إن هجوما روسيا بطائرات مسيرة خلال الليل ألحق أضرارا بمنشأة للكهرباء بالقرب من مدينة أوديسا جنوب البلاد لينقطع التيار الكهربائي عن أكثر من 29 ألف عميل صباح اليوم الأحد 31\8\2025.

وكتب كيبر على تطبيق تيليجرام أن أكثر المناطق تضررا هي مدينة تشورنومورسك على أطراف أوديسا حيث أحدث الهجوم دمارا أيضا بمنازل سكنية ومبان إدارية.

وقال كيبر “تعمل البنية التحتية الحيوية على المولدات الكهربائية”.

وأضاف أن شخصا واحدا أصيب نتيجة الهجوم.

    المصدر :
  • رويترز

